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Факты / Мир

Трамп уволил свидетелей по делу об импичменте

В США началась волна увольнений чиновников, которую инициировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Так, известно, что глава США уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, который дал показания против него в деле об импичменте.

– Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, государственному секретарю Майку Помпео за его постоянную поддержку, а также профессионалам миссии США в Европейском Союзе, – заявил Сондленд.

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Также предложили покинуть пост сотруднику Совета по национальной безопасности Александру Виндману и его брату Евгению.

Некоторые американские СМИ пишут о том, что причиной увольнения указанных чиновников стали их показания против Трампа в деле по импичменту.

К слову, Дональд Трамп отреагировал на провал дела об импичменте шутливым видео, на котором он остается на посту президента США десятилетиями.

Источник: The New York Times

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