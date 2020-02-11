С круизного лайнера в Японии эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями

Власти Японии приступили к эвакуации на берег летних и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса.

В Японии подтверждено 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором до момента его прибытия в порт Йокогама находилось 3 700 человек.

Поскольку пассажиры, очевидно, находились в состоянии стресса во время длительной изоляции на корабле, правительство планирует разрешить людям преклонного возраста и людям с хроническими заболеваниями сойти на берег в ближайшее время.

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Все пассажиры и экипаж должны были быть изолированы на борту судна до 19 февраля, чтобы предотвратить распространение, которое вызывает пневмонию вируса в Японии.

Напомним, Diamond Princess находится на карантине, поскольку у пассажира, который высадился в Гонконге, был обнаружен коронавирус. Всех зараженных переводят в диагностические больницы в стране.

Источник: Kyodo