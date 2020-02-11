З круїзного лайнера в Японії евакуюють літніх і людей з хронічними захворюваннями

Влада Японії приступили до евакуації на берег літніх і людей з хронічними захворюваннями з круїзного лайнера Diamond Princess, який знаходиться на карантині через коронавірус.

В Японії підтверджено 161 випадок зараження нової коронавірусною інфекцією. З них 135 осіб – пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, на якому до моменту його прибуття до порту Йокогама перебувало 3 700 осіб.

Оскільки пасажири, очевидно, перебували в стані стресу під час тривалої ізоляції на кораблі, уряд планує дозволити людям похилого віку та людям з хронічними захворюваннями зійти на берег найближчим часом.

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Усі пасажири та екіпаж повинні були бути ізольовані на борту судна до 19 лютого, щоб запобігти поширенню викликає пневмонію вірусу в Японії.

Нагадаємо, Diamond Princess перебуває на карантині, оскільки у пасажира, який висадився в Гонконзі, був виявлений коронавірус. Усіх заражених переводять до діагностичних лікарень у країні.

Джерело: Kyodo