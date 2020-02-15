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Факты / Мир

В Чехии полиция разоблачила нелегальных мигрантов из сердцебиения

На западе Чехии правоохранители с помощью прибора, фиксирующего темп сердцебиения, обнаружили в автофургоне 11 нелегальных мигрантов.

Представитель полиции Зузана Тиржова заявила, что во время контроля автомобиля был использован так называемый heartbeat detector.

– Этот прибор с помощью детекторов фиксирует сердечный ритм. Полиция направила прибор на багажный отсек и обнаружила в нем большое количество людей, – рассказала Тиржова.

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По ее словам, в машине с румынским номером находилось 11 нелегальных мигрантов из Афганистана, Бангладеша и Сомали, которые направлялись в Германию.

Все они в возрасте от 16 до 36 лет. Водитель и его напарник задержаны вместе с нелегальными мигрантами.

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Источник: РИА Новости

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