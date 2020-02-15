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Факти / Світ

У Чехії поліція викрила нелегальних мігрантів через стукіт серця

На заході Чехії правоохоронці за допомогою приладу, що фіксує тумп серцебиття, виявили в автофургоні 11 нелегальних мігрантів.

Представник поліції Зузана Тиржова заявила, що під час контролю автомобіля був використаний так званий heartbeat detector.

– Цей прилад за допомогою детекторів фіксує серцевий ритм. Поліція спрямувала прилад на багажний відсік та виявила у ньому велику кількістьлюдей, – розповіла Тиржова.

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За її словами, в машині з румунським реєстраційним номером перебувало 11 нелегальних мігрантів з Афганістану, Бангладеша та Сомалі, які прямували до Німеччини.

Всі вони віком від 16 до 36 років. Водій і його напарник затримані разом з нелегальними мігрантами.

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Джерело: РИА Новости

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