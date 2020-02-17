Трамп требовал убить сына бен Ладена, несмотря на наличие более серьезных угроз

Дональд Трамп потребовал от спецслужб устранить младшего сына террориста Усамы бен Ладена Хамзу несмотря на наличие более существенных угроз.

Бывший сотрудник американской администрации заявил, что в первые два года президентства Трампа высокопоставленные представители американского разведывательного сообщества представляли ему список самых опасных для США террористов, которые необходимо найти и в дальнейшем устранить.

Среди них был главарь террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове Касим ар-Райми, которого уничтожили во время спецоперации ВС США в Йемене, а также лидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади, которого убили в сирийской провинции Идлиб.

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Однако несмотря на наличие таких угроз Трамп приказал в первую очередь убить сына бен Ладена – Хамзу, хотя он представлял в разы меньшую угрозу, чем другие.

– Я никогда не слышал об этих людях. Как насчет Хамзы бен Ладена? – спросил Трамп.

Бывший разведчик считает, что президент США принимал во внимание лишь тех персон, чьи имена знал.

В сентябре 2019 года Трамп заявил, что Хамза бен Ладен был уничтожен в результате спецоперации США в регионе Афганистана и Пакистана.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулейман.

Источник: NBC