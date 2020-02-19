Британия не будет давать рабочие визы людям с низкой квалификацией

Уже с января следующего года власти Британии планируют изменить миграционные правила и не давать рабочие визы людям, которые планируют заниматься неквалифицированной работой.

Для того, чтобы получить визу, необходимо будет соответствовать нужным критериям. Для рабочей визы заявитель должен набрать не менее 70 баллов.

Предусматриваются три обязательных условия:

контракт от работодателя (20 баллов);

работа соответствующего уровня квалификации (20 баллов);

владение английским языком (10 баллов).

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Также есть возможность набрать дополнительные баллы в таких случаях:

годовая зарплата больше £23 тыс. 40 (732 тыс. 760 грн);

нехватка рабочей силы в сфере труда;

наличие ученой степени.

По предварительным оценкам, сейчас около 70% людей, работающих в Британии, не соответствуют вышеперечисленным требованиям.

Ранее Факты ICTV писали, что Зеленский подписал последний закон, необходимый для промышленного безвиза с ЕС.