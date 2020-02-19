Британія не даватиме робочі візи людям з низькою кваліфікацією

Вже з січня наступного року влада Британії планує змінити міграційні правила та не давати робочі візи людям, які планують займатися некваліфікованою роботою.

Для того, щоб отримати візу, необхідно буде відповідати критеріям. Для робочої візи заявник повинен набрати не менше 70 балів.

Передбачаються три обов’язкові умови:

контракт від роботодавця (20 балів);

робота відповідного рівня кваліфікації (20 балів);

володіння англійською мовою (10 балів).

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Також є можливість набрати додаткові бали в таких випадках:

річна зарплата більше £ 23 тис. 40 (732 тис. 760 грн);

брак робочої сили в сфері праці;

наявність вченого ступеня.

За попередніми оцінками, зараз близько 70% людей, які працюють в Британії, не відповідають вищезазначеним вимогам.

Раніше Факти ICTV писали, що Зеленський підписав останній закон, необхідний для промислового безвіза з ЄС.