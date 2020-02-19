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В Турции произошло двойное землетрясение

В турецкой провинции Маниса зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,2 и 5,2.

В Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в правительстве Турции сообщили, что подземные толчки зафиксированы в 00.23 по местному времени в уезде Киркагач.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Читайте: Землетрясение в Румынии: толчки ощущались под Одессой

Это второе землетрясение, зафиксированное за сутки в этой части Турции.

Ранее землетрясение в Турции было 24 января. Оно унесло жизни 22 человек, а количество пострадавших составило 1030 человек.

Источник: Anadolu

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