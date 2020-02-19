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Факти / Світ

У Туреччині стався подвійний землетрус

У турецькій провінції Маніса зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,2 та 5,2.

В Управлінні з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в уряді Туреччини повідомили, що підземні поштовхи зафіксовані о 00.23 за місцевим часом в повіті Киркагач.

Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Читайте: Землетрус в Румунії: поштовхи відчувалися під Одесою

Це другий землетрус, зафіксований за добу у цій частині Туреччини.

Раніше землетрус у Туреччині був 24 січня. Він забрав життя 22 людей, а кількість постраждалих склала 1 030 осіб.

Джерело: Anadolu

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