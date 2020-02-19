У Туреччині стався подвійний землетрус

У турецькій провінції Маніса зафіксували підземні поштовхи магнітудою 4,2 та 5,2.
В Управлінні з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в уряді Туреччини повідомили, що підземні поштовхи зафіксовані о 00.23 за місцевим часом в повіті Киркагач.
Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.
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Це другий землетрус, зафіксований за добу у цій частині Туреччини.
Раніше землетрус у Туреччині був 24 січня. Він забрав життя 22 людей, а кількість постраждалих склала 1 030 осіб.
Джерело: Anadolu
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