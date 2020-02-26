В Шотландии женщин будут бесплатно обеспечивать средствами личной гигиены

Парламент Шотландии поддержал законопроект относительно обеспечения всех женщин средствами личной гигиены. Шотландия стала первой страной, которая приняла такое решение.

За решение проголосовали 112 депутатов, один воздержался. Всего в парламенте 113 человек.

Законопроект предполагает, что тампоны и прокладки должны быть доступны бесплатно в определенных местах, например, в молодежных клубах или аптеках.

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На это ежегодно будет выделяться более $31 млн.

К слову, в 2018 году Шотландия стала первой страной в мире, которая начала бесплатно предоставлять средства женской гигиены в школах и университетах.