Президент США Дональд Трамп призвал компании Disney и ABC немедленно уволить телеведущего Джимми Киммела.

Поводом для резкого заявления стала шутка комика в адрес Мелании Трамп, которую политик расценил как “омерзительный призыв к насилию”.

Трамп требует уволить Киммела

Конфликт разгорелся после эфира шоу Jimmy Kimmel Live!, где ведущий показал пародию на Ужин корреспондентов Белого дома.

Киммел использовал смонтированное видео, на котором Мелания и Баррон Трамп якобы присутствуют в зале, и обратился к бывшей первой леди со словами:

— Посмотрите на Меланию, она такая красивая. Миссис Трамп, вы сияете, как вдова в ожидании.

Дональд Трамп эмоционально отреагировал на этот эпизод в своей социальной сети Truth Social, назвав заявление Киммела шокирующим и подчеркнув, что его семья никогда бы не появилась на подобном шоу.

Реакция Дональда и Мелании Трампов

Трамп связал слова комика с инцидентом, произошедшим позже. По его словам, мужчина с оружием пытался проникнуть в зал Ужина корреспондентов Белого дома, однако его задержали правоохранители на другом этаже здания.

— Человек с оружием появился там с очевидной и зловещей целью. Я ценю, что столько людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию. Это выходит за любые рамки. Джимми Киммел должен быть немедленно уволен, — заявил Трамп.

Мелания Трамп также выступила с заявлением в сети X. Она назвала риторику ведущего “ненавистнической и разрушительной”, отметив, что такие слова только углубляют политический раскол в стране.

— Такие люди, как Киммел, не должны иметь возможности каждый вечер заходить в наши дома и сеять ненависть. Пора ABC выразить свою позицию. Сколько еще руководство телеканала будет позволять ему такое ужасное поведение? — написала она.

Ответ Джимми Киммела

Джимми Киммел объяснил, что его номер был пародией на Ужин корреспондентов Белого дома и не имел целью провоцировать насилие.

— Я сказал: наша первая леди Мелания здесь. Посмотрите на нее, такая красивая. Миссис Трамп, вы сияете, как вдова в ожидании. Это, очевидно, была шутка о разнице в возрасте между ними и том выражении радости, которое мы видим на ее лице каждый раз, когда они вместе. Это была очень легкая шутка о том, что ему почти 80, а она моложе меня. Это ни при каких обстоятельствах не было призывом к покушению. И они это знают. Я много лет открыто выступаю против насилия, в частности вооруженного, — отметил Джимми.

Ведущий также выразил соболезнования в связи с инцидентом во время Ужина корреспондентов, отметив, что даже без жертв это был травматический опыт. Он добавил, что поддерживает снижение уровня агрессивной риторики, но напомнил о праве на свободу слова.

В сентябре прошлого года Джимми Киммела уже отстраняли от эфиров на неделю из-за высказываний об убийстве активиста Чарли Кирка — соратника Дональда Трампа.

Источник : Variety

