От Сум к самому Киевскому водохранилищу возводят сплошную линию обороны, чтобы полностью сделать невозможным продвижение российских войск и не дать оккупантам никакого шанса на реализацию их стратегических планов на этом направлении.

Об этом сказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко в комментарии Укринформ.

Линия обороны от Сум до Киевского водохранилища

– Действительно возможно любое течение действий. Противник научился создавать соответствующие группировки и быстро опрокидывать силы с одного фланга на другой. На сегодня выполняется значительный объем работ по наращиванию и строительству именно эшелонированной и устойчивой обороны, начиная от города Сумы, – сказал он.

По словам бригадного генерала, в короткие сроки Сумы создали надежную эшелонированную систему защиты.

Как отметил Сиротенко, масштабы строительства столь значительны, что темпы и результаты работ можно отслеживать даже через космос в режиме реального времени.

Он подчеркнул, что создание фортификаций на участке от Киевского водохранилища до Сум требует значительных сил и ресурсов, чтобы построить линию обороны в кратчайшие сроки.

По его мнению, это необходимо во избежание неожиданности и угроз для Украины со стороны российских войск, в частности, чтобы оккупанты не могли создать “буферную зону”.

Фейки РФ о “срочной подготовке к обороне Киева”

В Центре противодействия дезинформации добавили, что в сети распространяют манипулятивные сообщения о “срочной подготовке к обороне Киева” из-за угрозы российского наступления.

– Поводом стали слова военных о строительстве фортификационных сооружений на севере Украины. На самом деле нет угрозы нового наступления России на Киев. Сооружение оборонных линий – это плановая работа по укреплению безопасности.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко утверждает, что цель России остается неизменной – оккупация всей Украины.

Но сейчас у России нет достаточно сил для наступления на столицу, сказал офицер Сил обороны.

Связанные темы:

