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Факти / Світ

У Шотландії жінок безкоштовно забезпечуватимуть засобами особистої гігієни

Парламент Шотландії підтримав законопроект щодо забезпечення всіх жінок засобами особистої гігієни. Шотландія стала першою країною, яка ухвалила таке рішення.

За рішення проголосували 112 депутатів, один утримався. Всього в парламенті 113 осіб.

Законопроект передбачає, що тампони і прокладки повинні бути доступні безкоштовно в певних місцях, наприклад, в молодіжних клубах або аптеках.

Читайте: Шотландія може провести другий референдум щодо незалежності

На це щорічно виділятиметься понад $31 млн.

До слова, в 2018 році Шотландія стала першою країною в світі, яка почала безкоштовно надавати засоби жіночої гігієни в школах і університетах.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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