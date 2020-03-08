PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пассажиры карантинного лайнера Grand Princess сойдут на берег в Калифорнии

Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее был выявлен 21 случай заболевания коронавирусом Covid-19, дали разрешение пришвартоваться в порту Окленда (штат Калифорния).

– Пассажирам позволят причалить в Окленде, где они высадятся и будут доставлены на карантин, – заявили местные чиновники.

Сначала чиновники заявили, что корабль, на котором находятся более 3,5 тыс. пассажиров и членов экипажа из 54 стран, прибудет в порт в воскресенье, но потом быстро изменили план.

Читайте: Не стоит надеяться, что коронавирус исчезнет летом – ВОЗ

Высадка начнется 9 марта и продлится минимум два дня, так как каждому пассажиру придется пройти первичный тест на заражение вирусом Covid-19.

На судне останутся в изоляции члены экипажа судна.

Напомним, 7 марта 49 украинцев оказались изолированными на борту лайнера Grand Princess, который стоит на карантине у берегов Северной Калифорнии в США из-за вспышки коронавируса.

Источник: CBS

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка