Пассажиры карантинного лайнера Grand Princess сойдут на берег в Калифорнии

Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее был выявлен 21 случай заболевания коронавирусом Covid-19, дали разрешение пришвартоваться в порту Окленда (штат Калифорния).

– Пассажирам позволят причалить в Окленде, где они высадятся и будут доставлены на карантин, – заявили местные чиновники.

Сначала чиновники заявили, что корабль, на котором находятся более 3,5 тыс. пассажиров и членов экипажа из 54 стран, прибудет в порт в воскресенье, но потом быстро изменили план.

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Высадка начнется 9 марта и продлится минимум два дня, так как каждому пассажиру придется пройти первичный тест на заражение вирусом Covid-19.

На судне останутся в изоляции члены экипажа судна.

Напомним, 7 марта 49 украинцев оказались изолированными на борту лайнера Grand Princess, который стоит на карантине у берегов Северной Калифорнии в США из-за вспышки коронавируса.

Источник: CBS