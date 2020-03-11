Джо Байден выиграл праймериз демократов во второй супервторник

Бывший вице-президент США Джо Байден по итогам супервторника для Демократической партии побеждает в четырех из шести штатов.

Байден, по предварительным данным, победил в Мичигане, где разыгрывалось самое большое число голосов делегатов – 125.

По итогам подсчета 86% бюллетеней Байден набирает 52 голоса, его соперник Берни Сандерс – 35.

В штате Вашингтон подсчитали пока 69% голосов. Предварительно, Сандерс лидирует с 32,7%, Байден набирает 32,5%.

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В общей сложности Байдена по предварительным итогам поддерживают 153 делегата, Сандерса – 89.

Следующая важная веха для демократов наступит через неделю, когда 577 делегатов будут готовы к сбору.

Чтобы обеспечить выдвижение кандидатуры, кандидату нужна поддержка 1 991 делегата. До голосования во вторник у Байдена было 648 против 563 у Сандерса.

Ранее Джо Байден победил на предварительных выборах демократов в Южной Каролине.