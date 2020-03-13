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Факты / Мир

Средство от паники: в закрытой на карантин Сиене люди поют всей улицей прямо из окон

В Сиене (регион Тоскана, Италия), где на днях объявили карантин, итальянцы всей улицей спели известную песню.

На видео, попавшем в сеть, жители Сиены пели Canto della Verbena, не выходя из своих квартир.

Таким образом итальянцы решили поддержать друг друга на время пандемии коронавируса.

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В сети ролик растрогал более 25 тыс пользователей: комментаторы желали здоровья и сил Италии в борьбе с опасным вирусом.

В Италии зарегистрировано больше всего случаев коронавируса среди европейских стран. По состоянию на 13 марта зафиксировано 15 113 пациентов с Covid-19.

Недавно правительство Италии ввело новые ограничения из-за опасный вирус. Так, вся коммерция (кроме продовольственных магазинов и аптек) в стране должна приостановить свою деятельность.

Фото: Dreamstime

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