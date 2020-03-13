Засіб від паніки: у закритій на карантин Сієні люди співають всією вулицею просто з вікон

В Сієні (регіон Тоскана, Італія), де днями оголосили карантин, італійці усією вулицею заспівали відому пісню.

На відео, яке потрапило в мережу, жителі Сієни співали Canto della Verbena, не виходячи зі своїх помешкань.

Таким чином італійці вирішили підтримати один одного на час пандемії коронавірусу.

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У мережі ролик зворушив більш як 25 тис користувачів: коментатори бажали здоров’я та сил Італії у боротьбі з небезпечним вірусом.

В Італії зареєстровано найбільше випадків коронавірусу серед європейських країн. Станом на 13 березня зафіксовано 15 113 пацієнтів із Covid-19.

Нещодавно уряд Італії ввів нові обмеження через небезпечний вірус. Так, уся комерція (окрім продовольчих магазинів та аптек) у країні повинна призупинити свою діяльність.