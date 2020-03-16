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Факты / Мир / Россия

Российский рубль снова упал — курс евро превысил 83 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 83 рубля. По состоянию на 16 марта валюта стоит 83,32 рубля, что на 2,51 рубля больше, чем при закрытии торгов 13 марта.

Доллар также вырос в цене и составляет 74,38 рубля, что на 1,78 рубля больше, чем при закрытии предыдущих торгов.

Читайте: Доллар снова подорожал: курс валют в обменниках на 16 марта

Кроме того, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в результате ходов торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,9% — до $32,18 за баррель.

Стоимость сорта WTI опустилась на 3,3% — до $31,05 за баррель.

Напомним, ранее из-за коронавируса США экстренно снизили ключевую ставку почти до нуля.

Источник: ТАСС

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