Російський рубль знову впав – курс євро перевищив 83 рублі

Курс євро під час торгів на Московській біржі перевищив позначку у 83 рублі. Станом на 16 березня валюта коштує 83,32 рубля, що на 2,51 рубля більше, ніж під час закриття торгів 13 березня.

Долар також зріс у ціні і становить 74,38 рубля, що на 1,78 рубля більше, ніж під час закриття попередніх торгів.

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Крім того, вартість ф’ючерсу на нафту марки Brent у результаті ходів торгів на біржі ICE в Лондоні знизилась на 4,9% – до $32,18 за барель.

Вартість сорту WTI опустилася на 3,3% – до $31,05 за барель.

Нагадаємо, раніше через коронавірус США екстренно знизили ключову ставку майже до нуля.