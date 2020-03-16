Курс доллара в Украине после выходных повысился. По состоянию на 16 марта средняя цена в обменниках при покупке $1 составляет 26,15 грн.
Средняя цена на продажу валюты в обменниках составляет 26,97 грн за $1.
Также выросла средняя цена покупки и продажи евро. В обменниках она составляет 28,92 грн (покупка) и 29,99 грн (продажа).
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Напомним, Нацбанк Украины на 16 марта установил официальный курс на уровне 26,08 грн/$1, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс евро на 16 марта НБУ установил на уровне 29,05 грн/€1.
Источник: finance.ua
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