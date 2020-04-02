Застрелите их: президент Филиппин призвал быть жесткими с нарушителями карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с предупреждением к гражданам, которые вышли на акции протеста из-за нехватки пищи на фоне коронавирусного кризиса.
В телевизионном обращении Дутерте заявил, что очень важно, чтобы все придерживались домашнего карантина, поскольку органы власти пытаются замедлить эпидемию и предотвратить переполнение больниц больными Covid-19.
— Мои распоряжения к полиции и военным… если есть проблемы и есть повод, если люди прибегают к сопротивлению, и вашей жизни угрожает опасность, застрелите их, — сказал филиппинский лидер.
Читайте: Во Франции мужчина загремел в тюрьму из-за нарушения карантина
В Филиппинах за последние три недели зафиксированы 96 случаев смерти от коронавируса и 2 311 подтвержденных случаев инфицирования. Сейчас люди заражаются сотнями.
Напомним, на Филиппинах разбился самолет, перевозивший врачей, медицинские маски и лекарства.
Источник: Aljazeera