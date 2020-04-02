Застрелите их: президент Филиппин призвал быть жесткими с нарушителями карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с предупреждением к гражданам, которые вышли на акции протеста из-за нехватки пищи на фоне коронавирусного кризиса.

В телевизионном обращении Дутерте заявил, что очень важно, чтобы все придерживались домашнего карантина, поскольку органы власти пытаются замедлить эпидемию и предотвратить переполнение больниц больными Covid-19.

— Мои распоряжения к полиции и военным… если есть проблемы и есть повод, если люди прибегают к сопротивлению, и вашей жизни угрожает опасность, застрелите их, — сказал филиппинский лидер.

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В Филиппинах за последние три недели зафиксированы 96 случаев смерти от коронавируса и 2 311 подтвержденных случаев инфицирования. Сейчас люди заражаются сотнями.

Напомним, на Филиппинах разбился самолет, перевозивший врачей, медицинские маски и лекарства.

Источник: Aljazeera