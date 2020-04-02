PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Во Франции мужчина загремел в тюрьму из-за нарушения карантина

В городе Булонь-сюр-Мер (Франция) суд приговорил на два месяца 20-летнего мужчину за систематическое нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

— 20-летний мужчина из города Кале приговорен к двум месяцам тюрьмы за неоднократное нарушение карантина. Он совершил восемь нарушений карантина в период между 25 и 30 марта, — отметили в местной прокуратуре.

Читайте: Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом

За первое нарушение карантина во Франции человек может получить штраф €135, за повторное нарушение в течение 15 дней — €200 Если же в течение месяца зафиксируют четыре нарушения, то суд может приговорить к тюремному заключению.

Ранее Факты ICTV писали, что французские власти продлили до 15 апреля общенациональный режим карантина. Ранее планировалось, что он закончится 31 марта.

Закрытыми остаются все магазины, кроме продуктовых и аптек. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

Источник: BFMTV

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка