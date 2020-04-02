Застрельте їх: президент Філіппін закликав бути жорсткими з порушниками карантину

Президент Філіппін Родріго Дутерте виступив із попередженням до громадян, які вийшли на акції протесту через нестачу їжі на тлі коронавірусної кризи.

У телевізійному зверненні Дутерте заявив, що дуже важливо, щоб усі дотримувались домашнього карантину, оскільки органи влади намагаються уповільнити епідемію та запобігти переповненню лікарень хворими на Covid-19.

– Мої розпорядження до поліції та військових… якщо є проблеми і є привід, якщо люди вдаються до спротиву, і вашому життю загрожує небезпека, застрельте їх, – сказав філіппінський лідер.

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У Філіппінах за останні три тижні зафіксовано 96 випадків смерті від коронавірусу та 2 311 підтверджених випадків інфікування. Нині люди заражаються сотнями.

Нагадаємо, на Філіппінах розбився літак, який перевозив лікарів, медичні маски та ліки.

Джерело: Aljazeera