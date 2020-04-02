PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Застрельте їх: президент Філіппін закликав бути жорсткими з порушниками карантину

Президент Філіппін Родріго Дутерте виступив із попередженням до громадян, які вийшли на акції протесту через нестачу їжі на тлі коронавірусної кризи.

У телевізійному зверненні Дутерте заявив, що дуже важливо, щоб усі дотримувались домашнього карантину, оскільки органи влади намагаються уповільнити епідемію та запобігти переповненню лікарень хворими на Covid-19.

– Мої розпорядження до поліції та військових… якщо є проблеми і є привід, якщо люди вдаються до спротиву, і вашому життю загрожує небезпека, застрельте їх, – сказав філіппінський лідер.

Читайте: У Франції чоловік потрапив до в’язниці через порушення карантину

У Філіппінах за останні три тижні зафіксовано 96 випадків смерті від коронавірусу та 2 311 підтверджених випадків інфікування. Нині люди заражаються сотнями.

Нагадаємо, на Філіппінах розбився літак, який перевозив лікарів, медичні маски та ліки.

Джерело: Aljazeera 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка