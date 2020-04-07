PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Преступник всегда рядом: в ЕС на треть вырос уровень домашнего насилия

За неделю после начала ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в странах ЕС вырос уровень домашнего насилия.

Согласно сообщению Европарламента, в некоторых странах количество бытового насилия выросло на треть.

— Женщины, которые находятся в насильственных отношениях, вынуждено остаются дома и подвергаются насилию в течение более долгого периода, — констатируют в ЕП.

Такая тенденция объясняется тем, что во время карантина жертвам насилия сложно воспользоваться телефонами доверия, поскольку преступник всегда рядом.

Читайте: Как избежать семейных ссор во время карантина — советы психологов

Председатель комитета по защите прав женщин Эвелин Регнер предложила использовать текстовые сообщения, онлайн-чаты и кодовые слова.

Напомним, в ноябре 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил к трем месяцам ареста мужчину, который девять раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Это было первое реальное наказание в Киеве за домашнее насилие.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка