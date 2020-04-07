Преступник всегда рядом: в ЕС на треть вырос уровень домашнего насилия

За неделю после начала ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в странах ЕС вырос уровень домашнего насилия.

Согласно сообщению Европарламента, в некоторых странах количество бытового насилия выросло на треть.

— Женщины, которые находятся в насильственных отношениях, вынуждено остаются дома и подвергаются насилию в течение более долгого периода, — констатируют в ЕП.

Такая тенденция объясняется тем, что во время карантина жертвам насилия сложно воспользоваться телефонами доверия, поскольку преступник всегда рядом.

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Председатель комитета по защите прав женщин Эвелин Регнер предложила использовать текстовые сообщения, онлайн-чаты и кодовые слова.

Напомним, в ноябре 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил к трем месяцам ареста мужчину, который девять раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Это было первое реальное наказание в Киеве за домашнее насилие.