Атака на Сумскую общину: враг сбросил 6 КАБов, водитель троллейбуса в тяжелом состоянии
- Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по окраинам Сумской громады, под атакой оказалась гражданская инфраструктура.
- По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, 57-летний водитель троллейбуса находится в критически тяжелом состоянии после взрыва.
- В результате удара огонь уничтожил общественный транспорт, еще две женщины обратились за медицинской помощью с нетяжелыми повреждениями.
РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Сумской общины.
Атака на Сумщину: враг нанес удар КАБами
Как сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, после удара КАБов по окрестностям Сумской общины в критически тяжелом состоянии находится водитель троллейбуса.
— 57-летний мужчина был в транспорте сам. После взрыва он получил тяжелые травмы. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, — написал он в Telegram.
Медики провели реанимационные мероприятия и сейчас борются за его жизнь.
В результате российского удара огонь уничтожил общественный транспорт.
Еще две женщины обратились за помощью к медикам. Предварительно, их ранения не тяжелые, в госпитализации они не нуждаются.
Ранее начальник Сумской ОВА сообщал, что россияне сбросили 6 КАБов, под ударом оказалась гражданская инфраструктура, а эпицентр попаданий зафиксирован в промышленной зоне.
Напомним, в ночь на 23 июня Россия атаковала Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
Также известно, что в ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Был поврежден частный жилой дом и автозаправочная станция.
За помощью к медикам обратились два человека — мужчина и 73-летняя женщина.
Фото: Олег Григоров