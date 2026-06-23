РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Сумской общины.

Атака на Сумщину: враг нанес удар КАБами

Как сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, после удара КАБов по окрестностям Сумской общины в критически тяжелом состоянии находится водитель троллейбуса.

— 57-летний мужчина был в транспорте сам. После взрыва он получил тяжелые травмы. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, — написал он в Telegram.

Медики провели реанимационные мероприятия и сейчас борются за его жизнь.

Сейчас смотрят

В результате российского удара огонь уничтожил общественный транспорт.

Еще две женщины обратились за помощью к медикам. Предварительно, их ранения не тяжелые, в госпитализации они не нуждаются.

Ранее начальник Сумской ОВА сообщал, что россияне сбросили 6 КАБов, под ударом оказалась гражданская инфраструктура, а эпицентр попаданий зафиксирован в промышленной зоне.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия атаковала Украину 135 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Также известно, что в ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Был поврежден частный жилой дом и автозаправочная станция.

За помощью к медикам обратились два человека — мужчина и 73-летняя женщина.

Фото: Олег Григоров

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.