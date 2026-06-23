Украина готова к прямым переговорам с Россией ради достижения справедливого и прочного мира, однако терпение Киева не является безграничным.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Заявление Украины в Совете Безопасности ООН: что сказал Мельник

Во время выступления украинский дипломат отметил, что за последний месяц ситуация на поле боя изменилась, а последствия войны все больше ощущает сама Россия.

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По словам Мельника, даже российские военные блогеры уже публично признают, что Москва не способна достичь победы в войне.

— Бумеранг войны, развязанной господином Путиным, вернулся на территорию России, и впервые россияне чувствуют тяжелое дыхание этой войны, — заявил дипломат.

Он также обратил внимание на состояние российской экономики и военной инфраструктуры. По словам постпреда, почти 40% российских нефтеперерабатывающих заводов уже повреждены и больше не поддерживают российскую военную машину.

Отдельно Мельник заявил о росте проблем с защитой территории РФ.

— Последние дни показали, что даже щит ПВО, построенный вокруг Москвы и усиленный системами, переброшенными со всей России, не способен защитить ее военные цели. И это только начало, — сказал он.

Андрей Мельник напомнил, что Украина в течение последних 15 месяцев неоднократно обращалась в Совет Безопасности ООН с призывом поддержать резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Однако международная реакция пока не дала ожидаемого результата.

— К сожалению, протянутая рука Украины так и зависла в воздухе, — отметил дипломат.

В то же время Украина не отказывается от дипломатического пути. Мельник заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и длительного мира в соответствии с Уставом ООН.

— Но наше терпение не безгранично, — добавил Андрей Мельник.

Он отметил, что нынешняя украинская позиция уже содержит существенные компромиссы.

— Не могу исключать, что Украина может откалибровать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом, — сказал он.

В конце выступления дипломат обратился непосредственно к представителю России.

— Вы никогда не сможете удержать оккупированные земли. Никогда. Поэтому убирайтесь из Украины как можно скорее, пока не стало слишком поздно, — заявил постпред Украины.

Напомним, во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря также призвал Россию как можно быстрее заключить мирное соглашение с Украиной и вернуться к переговорному процессу.

Источник : Укринформ

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