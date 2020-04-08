Трамп хочет изучить возможность прекратить финансировать ВОЗ

Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга.
По его словам, ВОЗ получила огромное количество денег от США.
— Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, а они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай.
Итак, мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты ВОЗ. И посмотрим, — сказал Трамп.
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Однако президент уточнил, что имел в виду изучить возможность остановки выплат.
Трамп давно скептически относится к многонациональным организациям. В своем последнем предложении по бюджету в феврале его администрация просила сократить американский вклад в ВОЗ с примерно $122,6 млн до $57,9 млн.