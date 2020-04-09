Снятие карантина до появления вакцины грозит второй эпидемией – профессор

Миру может грозить вторая волна распространения коронавируса, если власти страны снимут ограничительные меры до появления вакцины.

— Новая вспышка коронавируса повлечет за собой еще больше смертей и экономических потерь, — заявил профессор Гонконгского университета Джозеф Т. Ву.

По его словам, до тех пор, пока станет доступна вакцина от коронавируса, необходимо сохранять баланс между карантином и возобновлением экономической деятельности. Например, социальное дистанцирование должно сохраняться, подчеркнул профессор.

Читайте: МВФ о кризисе из-за коронавируса: Такого не было с момента Великой депрессии

Джозеф Т. Ву добавил, что страны, которые решают снять карантин, должны быть полностью уверены в том, что смогут остановить возможные новые заражения и минимизировать смерти.

К слову, Факты ICTV рассказывали, как Китай восстанавливает свою экономику после эпидемии Covid-19 и настолько мощным оказался удар по Поднебесной.