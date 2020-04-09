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Факты / Мир

Снятие карантина до появления вакцины грозит второй эпидемией – профессор

Миру может грозить вторая волна распространения коронавируса, если власти страны снимут ограничительные меры до появления вакцины.

— Новая вспышка коронавируса повлечет за собой еще больше смертей и экономических потерь, — заявил профессор Гонконгского университета Джозеф Т. Ву.

По его словам, до тех пор, пока станет доступна вакцина от коронавируса, необходимо сохранять баланс между карантином и возобновлением экономической деятельности. Например, социальное дистанцирование должно сохраняться, подчеркнул профессор.

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Джозеф Т. Ву добавил, что страны, которые решают снять карантин, должны быть полностью уверены в том, что смогут остановить возможные новые заражения и минимизировать смерти.

К слову, Факты ICTV рассказывали, как Китай восстанавливает свою экономику после эпидемии Covid-19 и настолько мощным оказался удар по Поднебесной.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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