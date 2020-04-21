PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

$1,58 за баррель: цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

Во вторник, 21 апреля, стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в ​​мае вернулась к положительному значению.

По состоянию на 9.20 цена на бирже NYMEX выросла до $1,58 (на $39,21 по сравнению с закрытием торгов).

Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,41 (на $0,96).

Июньские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снизились до $25,4 — на 10,6% дешевле уровня закрытия предыдущей сессии. Майские контракты закончились.

Напомним, вчера цена на нефть марки WTI опустилась ниже $0. Это исторический минимум с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году.

По состоянию на 22.00 стоимость нефти снизилась до рекордных минус $37,63 за баррель, став отрицательной впервые в истории. Это означает, что производители платят покупателям за то, что они забирают нефть.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка