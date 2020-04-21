У вівторок, 21 квітня, вартість ф’ючерсу на американську нафту марки WTI з постачанням в травні повернулася до позитивного значення.

Станом на 9.20 ціна на біржі NYMEX виросла до $1,58 (на $39,21 порівняно із закриттям торгів).

Червневі ф’ючерси WTI подорожчали до $21,41 (на $0,96).

Червневі ф’ючерси на нафту Brent на біржі ICE в Лондоні знизилися до $25,4 — на 10,6% дешевше рівня закриття попередньої сесії. Травневі контракти закінчилися.