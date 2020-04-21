У вівторок, 21 квітня, вартість ф’ючерсу на американську нафту марки WTI з постачанням в травні повернулася до позитивного значення.
Станом на 9.20 ціна на біржі NYMEX виросла до $1,58 (на $39,21 порівняно із закриттям торгів).
Червневі ф’ючерси WTI подорожчали до $21,41 (на $0,96).
Червневі ф’ючерси на нафту Brent на біржі ICE в Лондоні знизилися до $25,4 — на 10,6% дешевше рівня закриття попередньої сесії. Травневі контракти закінчилися.
Нагадаємо, вчора ціна на нафту марки WTI опустилася нижче $0. Це історичний мінімум з моменту відкриття NYMEX ф’ючерсів на нафту 1983 року.
Станом на 22.00 вартість нафти знизилась до рекордних мінус $37,63 за барель, ставши від’ємною вперше в історії. Це означає, що виробники платять покупцям за те, що вони забирають нафту.