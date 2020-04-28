Клинтон поддержала Байдена на выборах президента США

Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке кандидата на пост президента США Джо Байдена.

Об этом она заявила во время онлайн-конференции с Байденом.

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она имела честь работать с ним не один год.

— Я хотела бы добавить свой голос к многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью кампании — не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах, — заявила Клинтон.

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Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

— И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело, — добавила Клинтон, обращаясь к американцам.

Напомним, кандидат в президенты США Берни Сандерс завершил свою президентскую кампанию. Сандерс заявил об уходе во время видеовызова своей команде.