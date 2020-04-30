Правительство Германии продлило минимум до 14 июня предостережения относительно туристических поездок за границу из-за пандемии коронавируса.

Срок действия может завершиться перед летними школьными каникулами, которые должны начаться в некоторых землях ФРГ уже 22 июня.

Предварительное предупреждение объявили еще 17 марта, оно действовало до 3 мая.

По словам министра иностранных дел ФРГ Гайко Мааса, ход пандемии Covid-19 не позволяет рекомендовать беззаботные путешествия.

— Даже если в некоторых странах ослабляют карантинные и другие ограничения, надо исходить из того, что пройдут недели, прежде чем ситуация у нас и в других странах нормализуется, — считает министр.

При этом он не исключил договоренностей между отдельным странами ЕС по совершению зарубежных поездок на отдых.

Напомним, в мире более 1 млн человек излечились от Covid-19. Больше всего — в США.