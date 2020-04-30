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Німеччина заборонила поїздки за кордон ще на шість тижнів

Уряд Німеччини подовжив щонайменше до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію коронавірусу.

Термін дії застереження може завершитися перед літніми шкільними канікулами, які мають початися в деяких землях ФРН уже 22 червня.

Попереднє застереження оголосили ще 17 березня, воно було чинним до 3 травня.

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За словами міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, перебіг пандемії Covid-19 не дозволяє радити безтурботні мандрівки.

– Навіть якщо в деяких країнах послаблюють карантинні та інші обмеження, треба виходити з того, що минуть тижні, перш ніж ситуація в нас та в інших країнах нормалізується, – вважає міністр.

Водночас він не виключив домовленостей між окремим країнами ЄС щодо уможливлення закордонних поїздок на відпочинок.

Нагадаємо, у світі понад 1 млн людей вилікувалися від Covid-19. Найбільше – у США.

Джерело: Deutsche Welle

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