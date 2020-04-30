Уряд Німеччини подовжив щонайменше до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію коронавірусу.
Термін дії застереження може завершитися перед літніми шкільними канікулами, які мають початися в деяких землях ФРН уже 22 червня.
Попереднє застереження оголосили ще 17 березня, воно було чинним до 3 травня.Читайте: Німеччина може висунути нову умову для в'їзду заробітчан Мрія привезла до Німеччини 10 млн медичних масок Карантин в Німеччині пом'якшують: відкривають магазини, з травня - школи
За словами міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, перебіг пандемії Covid-19 не дозволяє радити безтурботні мандрівки.
– Навіть якщо в деяких країнах послаблюють карантинні та інші обмеження, треба виходити з того, що минуть тижні, перш ніж ситуація в нас та в інших країнах нормалізується, – вважає міністр.
Водночас він не виключив домовленостей між окремим країнами ЄС щодо уможливлення закордонних поїздок на відпочинок.
Нагадаємо, у світі понад 1 млн людей вилікувалися від Covid-19. Найбільше – у США.