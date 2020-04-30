В июле Греция откроет отели для туристов

На фоне пандемии коронавируса Греция надеется на открытие туристического сезона в июле.

Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что гостиницы для туристов начнут открывать в июне, а с июля планируется полноценный старт туристического сезона.

— Мы собираемся открыться где-то в июле, — прогнозирует Теохарис.

Греция ожидает, что сезон 2020 будет гораздо хуже предыдущих из-за опасений людей путешествовать на фоне пандемии.

Читайте: Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом

— Этот сезон не будет таким, как в другие годы, я был бы дураком, если бы считал, что это может измениться. Тем не менее, мы можем сделать многое, чтобы заново открыть туристическую экономику, — добавил министр.

Напомним, в Греции суды вынесли приговоры нарушителям карантина, который ввели для предотвращения распространения коронавируса.

Они получили тюремные сроки до 18 месяцев и штрафы. В Греции делами арестованных занимаются специальные суды.

Источник: Ekathimerini