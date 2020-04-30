У липні Греція відкриє готелі для туристів

На фоні пандемії коронавірусу Греція сподівається на відкриття туристичного сезону в липні.

Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що готелі для туристів почнуть відкривати в червні, а з липня планується повноцінний старт туристичного сезону.

– Ми збираємося відкритися десь в липні, – прогнозує Теохаріс.

Греція очікує, що сезон-2020 буде набагато гіршим за попередні через побоювання людей подорожувати на фоні пандемії.

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– Цей сезон не буде таким, як в інші роки, я був би дурнем, якби вважав, що це може змінитися. Тим не менш, ми можемо зробити багато чого, щоб заново відкрити туристичну економіку, – додав міністр.

Нагадаємо, у Греції суди винесли вироки порушникам карантину, який ввели для запобігання поширення коронавірусу.

Вони отримали тюремні терміни до 18 місяців і штрафи. У Греції справами заарештованих займаються спеціальні суди.

Джерело: Ekathimerini