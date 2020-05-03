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Факты / Мир

КНДР обстреляла пограничный пункт Южной Кореи

3 мая на границе между КНДР и Южной Кореей произошла перестрелка. В демилитаризованной зоне со стороны КНДР обстрылялы пограничников Южной Кореи.

— Несколько выстрелов, сделанных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало, — сообщили военные Южной Кореи.

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Южнокорейские военные сделали несколько соответствующих выстрелов, а также включили трансляцию с предупреждениями для военных КНДР.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что Ким Чен Ын тяжело заболел после неотложной операции на сердце. Журналисты ссылались только на источники, а официальные лица это опровергали.

Источник: Yonhap

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