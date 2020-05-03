PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

КНДР обстріляла прикордонний пункт Південної Кореї

3 травня на кордоні між КНДР та Південною Кореєю відбулася перестрілка. У демілітаризованій зоні з боку КНДР обстріляли прикордонників Південної Кореї.

– Кілька пострілів, зроблених із Північної Кореї, потрапили в південнокорейський охоронний пост всередині демілітаризованої зони, повідомлень про жертви не надходило, – повідомили військові Південної Кореї.

Читайте: Кім Чен Ин живий і добре себе почуває – радник президента Південної Кореї

Південнокорейські військові зробили кілька відповідних пострілів, а також включили трансляцію з попередженнями для військових КНДР.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Кім Чен Ин важко захворів після невідкладної операції на серці. Журналісти посилалися тільки на джерела, а офіційні особи в Північній Кореї це спростовували.

Джерело: Yonhap

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка