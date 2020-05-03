КНДР обстріляла прикордонний пункт Південної Кореї

3 травня на кордоні між КНДР та Південною Кореєю відбулася перестрілка. У демілітаризованій зоні з боку КНДР обстріляли прикордонників Південної Кореї.

– Кілька пострілів, зроблених із Північної Кореї, потрапили в південнокорейський охоронний пост всередині демілітаризованої зони, повідомлень про жертви не надходило, – повідомили військові Південної Кореї.

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Південнокорейські військові зробили кілька відповідних пострілів, а також включили трансляцію з попередженнями для військових КНДР.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Кім Чен Ин важко захворів після невідкладної операції на серці. Журналісти посилалися тільки на джерела, а офіційні особи в Північній Кореї це спростовували.

Джерело: Yonhap