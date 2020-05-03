Выступление Луи Си Кея в Киеве перенесли на 2021

Два выступления стендап-комика Луи Си Кея в Киеве, которые должны были состояться 14 и 15 мая, перенесли на 2021 11 и 12 мая.

Концертное агентство, которое организует эти выступления в Украине, сообщило, что все купленные билеты будут действительны на новые даты шоу. О возвращении билетов в сообщении не говорится.

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Это должно было быть первое появление комика Луи Си Кея в Украине. Сначала организаторы объявили один концерт, но из-за раскупленных билетов добавили еще один.

Напомним, Луи будет выступать на английском, зритель за дополнительные 50 грн сможет получить гарнитуру с синхронным переводом на украинский или русский языки.

Источник: louis.ck