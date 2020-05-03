Виступи Луї Сі Кея у Києві перенесли на 2021 рік

Два виступи стендап-коміка Луї Сі Кея у Києві, які мали відбутися 14 та 15 травня, перенесли на 2021 рік 11 та 12 травня.

Концертна агенція, яка організовує ці виступи в Україні, повідомила, що усі куплені квитки будуть дійсними на нові дати шоу. Про повернення квитків у повідомленні не йдеться.

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Це мала бути перша поява коміка Луї Сі Кея в Україні. Спочатку організатори оголосили один концерт, але через розкуплені квитки додали ще один.

Нагадаємо, Луї виступатиме англійською, глядач за додаткові 50 грн зможе отримати гарнітуру із синхронним перекладом на українську або російську мови.

Джерело: louis.ck