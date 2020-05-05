NASA показало, как таяли ледники на Земле последние 16 лет

NASA зафиксировало процесс таяния ледников на Земле в течение последних 16 лет. Американские ученые засняли изменения с помощью лазерного инструмента наблюдения и представили результаты своего исследования.

На видео можно увидеть, как менялись ледники в Гренландии и Антарктиде. Заметно, что в Восточной Антарктиде лед накапливался. Но этот процесс происходил очень медленно и в очень небольшом количестве.

Зато в Западной Антарктиде ледовое покрытие понесло значительные потери.

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Ученые пришли к выводу, что процесс таяния ледников привел к тому, что за последний годы уровень воды в мировом океане повысился на 0,55 дюймов (14 мм).

Напомним, раньше ученые давали прогноз относительно будущего мира и делали предположения, какой сценарий более реалистичный — большой потоп или новый ледниковый период.