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Факти / Світ

NASA показало, як танули льодовики на Землі останні 16 років

NASA зафіксувало процес танення льдовиків на Землі протягом останніх 16 років. Американські науковці відзняли зміни за допомогою лазерного інструменту спостереження та презентували результати свого дослідження.

На відео можна побачити, як змінювалися льодовики у Гренландії та Антарктиді. Помітно, що у Східній Антарктиді лід накопичувався. Але цей процес відбувався дуже повільно та у дуже невеликій кількості.

Натомість у Західній Антарктиді льодове покриття зазнало значних втрат.

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Науковці дійшли висновку, що такий процес танення льдовиків призвів до того, що за останній роки рівень води у світовому океані підвищився на 0,55 дюймів (14 мм).

Нагадаємо, раніше науковці давали прогноз щодо майбутнього світу та робили припущення, який сценарій є більш реалістичним – великий потоп чи новий льодовиковий період.

Джерело: NASA

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