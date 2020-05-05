PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Иране изменили название валюты

Депутаты парламента Ирана приняли валютный законопроект, позволяющий деноминировать свою валюту и изменить ее название.

Соответствующий закон позволяет убрать четыре нуля на иранской валюте.

Иранские деньги отныне будут называться томан, а не риал. Согласно закону, 10 тыс. риалов равны стоимости одного томана.

Читайте: Иран объявил о запуске своего первого военного спутника

Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.

Деноминация и изменение названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.

К слову, томан применялся в Иране до 1932 года. С введением риала иранцы и до сих пор сохранили традицию называть некоторые банкноты томанами.

Источник: Mehr News Agency

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка