В Иране изменили название валюты

Депутаты парламента Ирана приняли валютный законопроект, позволяющий деноминировать свою валюту и изменить ее название.

Соответствующий закон позволяет убрать четыре нуля на иранской валюте.

Иранские деньги отныне будут называться томан, а не риал. Согласно закону, 10 тыс. риалов равны стоимости одного томана.

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Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.

Деноминация и изменение названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.

К слову, томан применялся в Иране до 1932 года. С введением риала иранцы и до сих пор сохранили традицию называть некоторые банкноты томанами.

Источник: Mehr News Agency