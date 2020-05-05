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В Ірані змінили назву валюти

Депутати парламенту Ірану ухвалили валютний законопроект, що дозволяє деномінувати свою валюту і змінити її назву.

Відповідний закон дозволяє прибрати чотири нулі на іранській валюті.

Іранські гроші відтепер називатимуться томан, а не ріал. Відповідно до закону, 10 тис. ріалів дорівнюватимуть вартості одного томану.

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Іранський парламент також встановив перехідний період в два роки для імплементації закону і заміни грошей. Протягом цього часу, ріали і томани будуть дійсними.

Деномінація і зміна назви іранської валюти обговорювалася 16 років.

До слова, томан застосовувався в Ірані до 1932 року. З введенням ріалу іранці і до сьогодні зберегли традицію називати деякі банкноти томанами.

Джерело: Mehr News Agency

Фото: Dreamstime

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