Израиль заявил о создании пассивной вакцины против коронавируса Covid-19.

Об этом в совместном заявлении сообщили министр обороны и глава Института биологических исследований Израиля.

Из-за процедуры согласования промышленное производство нового препарата может затянуться на годы.

Читайте: Не ранее, чем через год — Билл Гейтс о создании вакцины от Covid-19

— Произошел значительный прорыв в деле поиска антидота против Covid-19, — говорится в сообщении.

По словам израильских медиков и военных, новый антидот способен распознать вирус и нейтрализовать его в теле пациента.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, что коронавирус делает с организмом человека, начиная с инкубационного периода и заканчивая критической стадией.

Источник: Jerusalem Post