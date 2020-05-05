PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Израиль создал вакцину против коронавируса

Израиль заявил о создании пассивной вакцины против коронавируса Covid-19.

Об этом в совместном заявлении сообщили министр обороны и глава Института биологических исследований Израиля.

Из-за процедуры согласования промышленное производство нового препарата может затянуться на годы.

Читайте: Не ранее, чем через год — Билл Гейтс о создании вакцины от Covid-19

— Произошел значительный прорыв в деле поиска антидота против Covid-19, — говорится в сообщении.

По словам израильских медиков и военных, новый антидот способен распознать вирус и нейтрализовать его в теле пациента.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, что коронавирус делает с организмом человека, начиная с инкубационного периода и заканчивая критической стадией.

Источник: Jerusalem Post

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка