Як коронавірус мутував на різних континентах і які ліки розробляють від Covid-19

Весь світ намагається переграти коронавірус. Слідом за США та Китаєм, які вже тестують вакцину проти Covid-19, підключаються Швейцарія та Німеччина. Там вже шукають добровольців.

У Великобританії почали тестування вакцини на волонтерах. Вчені працювали над розробкою менше трьох місяців. В основі – ослаблена версія аденовірусу, яким хворіли шимпанзе. До нього додали частину генетичного коду коронавірусу.

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Але підступність коронавірусу – в його мутаціях. Він весь час шукає як перехитрити імунну систему людини. Дослідники Кембриджського університету з’ясували, що Covid-19 має три різні типи. Кожний притаманний лише певним регіонам.

Тип А близький до того, що був виявлений у кажанів. Він розповсюджений в Австралії та США. Тип B – поширений у пацієнтів зі Східної Азії. Тип С, так званий європейський, розгулявся в Італії, Франції, Німеччині та Великобританії. Припускають, що саме він був завезений і до України.

Професор Алла Мироненко вивчає інфекційні хвороби. Аби дізнатися більше про особливості коронавірусу, вона двічі на місяць контактує з європейськими колегами.

Попередній висновок – мутації вірусу медикам і вченим в майбутньому, ймовірніше, не стануть на заваді. Попри це, на різних континентах медики до сих пір виявляють кардинально різні симптоми небезпечної хвороби.

Але чим далі, тим більше випадків, коли хвороба протікає безсимптомно. І справа не тільки в сильному імунітеті. Чим ближче до літа, вірус втрачає силу. Представник паризької медичної компанії Олена Третьяк каже, що це можна спостерігати нині у Франції.

Нещодавнє відкриття французьких дослідників просто шокувало світ. Коронавірус виявили у річці Сена у Парижі. А от наскільки вірус стійкий і небезпечний на поверхнях, вчені до сих пір не визначилися. Тому продовжують дослідження в цьому напрямку.

Одночасно з вивченням властивостей хвороби вчені шукають, як її лікувати. У Британії вивчають дієвість препаратів проти малярії, СНІДУ та антибіотиків. Та єдиної схеми поки немає.

Українські медики не пасуть задніх. Три тижні в італійських клініках провели два десятки українських лікарів. Італія також включилась в гонку досліджень, як боротися з вірусом. Зокрема, за допомогою тих, хто вже перехворів на Covid-19, а точніше, їх плазми крові. Аналогічні експерименти розпочинає й Україна.

Вірус мутує і слабшає. Але для вчених і медиків – це не привід розслаблятися. Попереду може бути друга хвиля захворюваності.

Нагадаємо, Ізраїль заявив про створення пасивної вакцини проти коронавірусу Covid-19. Про це у спільній заяві повідомили міністр оборони та очільник Інституту біологічних досліджень Ізраїлю.