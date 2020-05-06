Министр культуры РФ Ольга Любимова заболела коронавирусом. Из-за болезни она выполняет свои обязанности удаленно.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

— Результаты теста на Covid-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах, — отметила Анна Усачева.

Читайте: Россия вошла в топ-5 стран по количеству больных коронавирусом

По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, пока о госпитализации министра речь не идет.

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Он находится на самоизоляции. Исполняющим обязанности премьер-министра Кабмина РФ назначен первый вице-премьера Андрея Белоусова.

Источники: РБК, Ольга Любимова