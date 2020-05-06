Россия вошла в топ-5 стран по количеству больных коронавирусом

В России насчитали более 165 тыс. больных коронавирусом.
Страна вошла в топ-5 стран по количеству заражений Covid-19.
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Умерло 86 человек, выписано из больниц — 1 462.
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За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21327 человек.
Больше всего больных в Москве — 5 858 случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, анти-лидерами являются:
- США — 1,2 млн человек;
- Испания — 219 тыс.;
- Италия — 213 тыс.;
- Великобритания — 196 тыс.
Как сообщали Факты ICTV, из-за коронавируса в России уже третий врач выбросился из окна.
Двое медиков умерли, один остается в тяжелом состоянии.
Источник: Минздрав РФ