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Факты / Мир / Россия

Россия вошла в топ-5 стран по количеству больных коронавирусом

В России насчитали более 165 тыс. больных коронавирусом.

Страна вошла в топ-5 стран по количеству заражений Covid-19.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Умерло 86 человек, выписано из больниц — 1 462.

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За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21327 человек.

Больше всего больных в Москве — 5 858 случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, анти-лидерами являются:

  • США — 1,2 млн человек;
  • Испания — 219 тыс.;
  • Италия — 213 тыс.;
  • Великобритания — 196 тыс.

Как сообщали Факты ICTV, из-за коронавируса в России уже третий врач выбросился из окна.

Двое медиков умерли, один остается в тяжелом состоянии.

Источник: Минздрав РФ

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