По состоянию на утро 8 мая во всем мире 3 845 718 человек заболели коронавирусом. Из них 269 567 человек умерли, но 1 284 741 человек уже поборол болезнь.

США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 257 023 случая.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 221 447 человек, а умерли — 26 070.

Италия замыкает тройку антилидеров. Там 215 858 случаев, из которых 29 958 летальных.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Великобритания — 207 977;

Россия — 177 160;

Франция — 174 918;

Германия — 169 430;

Бельгия — 51 420;

Нидерланды — 41 973;

Швейцария — 30 126;

Португалия — 26 715;

Швеция — 24 623;

Беларусь — 20 168;

Австрия — 15 752;

Польша — 15 047.

По состоянию на 9.00 7 мая в Украине за сутки зафиксировали 507 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 13 691.

В целом 340 человек умерли, а 2 396 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.