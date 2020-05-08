По состоянию на утро 8 мая во всем мире 3 845 718 человек заболели коронавирусом. Из них 269 567 человек умерли, но 1 284 741 человек уже поборол болезнь.
США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 257 023 случая.
На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 221 447 человек, а умерли — 26 070.
Италия замыкает тройку антилидеров. Там 215 858 случаев, из которых 29 958 летальных.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Великобритания — 207 977;
- Россия — 177 160;
- Франция — 174 918;
- Германия — 169 430;
- Бельгия — 51 420;
- Нидерланды — 41 973;
- Швейцария — 30 126;
- Португалия — 26 715;
- Швеция — 24 623;
- Беларусь — 20 168;
- Австрия — 15 752;
- Польша — 15 047.
По состоянию на 9.00 7 мая в Украине за сутки зафиксировали 507 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 13 691.
В целом 340 человек умерли, а 2 396 пациентов выздоровели.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.