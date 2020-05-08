PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 8 мая

По состоянию на утро 8 мая во всем мире 3 845 718 человек заболели коронавирусом. Из них 269 567 человек умерли, но 1 284 741 человек уже поборол болезнь.

США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 257 023 случая.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 221 447 человек, а умерли — 26 070.

Италия замыкает тройку антилидеров. Там 215 858 случаев, из которых 29 958 летальных.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Великобритания — 207 977;
  • Россия — 177 160;
  • Франция — 174 918;
  • Германия — 169 430;
  • Бельгия — 51 420;
  • Нидерланды — 41 973;
  • Швейцария — 30 126;
  • Португалия — 26 715;
  • Швеция — 24 623;
  • Беларусь — 20 168;
  • Австрия — 15 752;
  • Польша — 15 047.

По состоянию на 9.00 7 мая в Украине за сутки зафиксировали 507 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 13 691.

В целом 340 человек умерли, а 2 396 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх