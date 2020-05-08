Станом на ранок 8 травня в усьому світі 3 845 718 осіб захворіли на коронавірус. З них 269 567 людей померли, але 1 284 741 людина вже поборола хворобу.

США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 257 023 випадки.

На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірус захворіли 221 447 людей, а померли – 26 070.

Італія замикає трійку антилідерів. Там 215 858 випадків, з яких 29 958 летальних.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Великобританія – 207 977;

Росія – 177 160;

Франція – 174 918;

Німеччина – 169 430;

Бельгія – 51 420;

Нідерланди – 41 973;

Швейцарія – 30 126;

Португалія – ​​26 715;

Швеція – 24 623;

Білорусь – 20 168;

Австрія – 15 752;

Польща – 15 047.

Станом на 9.00 7 травня в Україні за добу зафіксували 507 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 13 691.

Загалом 340 людей померло, а 2 396 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.