PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 8 травня

Станом на ранок 8 травня в усьому світі 3 845 718 осіб захворіли на коронавірус. З них 269 567 людей померли, але 1 284 741 людина вже поборола хворобу.

США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 257 023 випадки.

На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірус захворіли 221 447 людей, а померли – 26 070.

Італія замикає трійку антилідерів. Там 215 858 випадків, з яких 29 958 летальних.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Великобританія – 207 977;
  • Росія – 177 160;
  • Франція – 174 918;
  • Німеччина – 169 430;
  • Бельгія – 51 420;
  • Нідерланди – 41 973;
  • Швейцарія – 30 126;
  • Португалія – ​​26 715;
  • Швеція – 24 623;
  • Білорусь – 20 168;
  • Австрія – 15 752;
  • Польща – 15 047.

Станом на 9.00 7 травня в Україні за добу зафіксували 507 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 13 691.

Загалом 340 людей померло, а 2 396 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка