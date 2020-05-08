Станом на ранок 8 травня в усьому світі 3 845 718 осіб захворіли на коронавірус. З них 269 567 людей померли, але 1 284 741 людина вже поборола хворобу.
США продовжує очолювати список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 257 023 випадки.
На другому місці знаходиться Іспанія, де на коронавірус захворіли 221 447 людей, а померли – 26 070.
Італія замикає трійку антилідерів. Там 215 858 випадків, з яких 29 958 летальних.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Великобританія – 207 977;
- Росія – 177 160;
- Франція – 174 918;
- Німеччина – 169 430;
- Бельгія – 51 420;
- Нідерланди – 41 973;
- Швейцарія – 30 126;
- Португалія – 26 715;
- Швеція – 24 623;
- Білорусь – 20 168;
- Австрія – 15 752;
- Польща – 15 047.
Станом на 9.00 7 травня в Україні за добу зафіксували 507 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 13 691.
Загалом 340 людей померло, а 2 396 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.